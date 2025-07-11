Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Müzesi'nin açılışına ve Srebrenitsa Soykırımı 30. Yıl Anma Töreni'ne katılacak.
(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fiber Dönüşüm Protokolü ile Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı'na iştirak edecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, cezaevinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek'i ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(Antalya/15.00/16.30/18.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kızılcahamam'da "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile Fatih Altaylı'yı ziyaret edecek.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aykal Demiryolu Araçları Yapım, Bakım ve Onarım Fabrikası'nı ziyaret edecek, Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali'ne katılacak.
(Kırıkkale/10.45/13.30/15.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret, ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na katılacak.
(Kuala Lumpur) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.
(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.
(Apeldoorn/21.30) (Fotoğraflı)
2- Voleybol 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'na klasman ve çeyrek final maçlarıyla devam edilecek. Türkiye, çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak.
(Osijek/16.15) (Fotoğraflı)
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