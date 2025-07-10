Srebrenitsa'da düzenlenecek anma töreni için hazırlıklar sürüyor
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 7 kurban için yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor.
Sarajevo
Anma töreninin yapılacağı alanlarda Srebrenitsa anneleri için bölümler hazırlandı, ülke içi ve dışından gelen birçok gazeteci de yerini aldı.
Öte yandan, Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden başlayan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.
Daha önceki yıllarda yakınlarını defneden bazı kurban yakınları da mezarların başında dua ederek, gözyaşı döktü.
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Srebrenitsa'ya turist olarak gelen birçok kişi de cenazelerin bulunduğu alanı ve şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.
Mezarlıklar arasında hiç görmediği dedesinin mezar taşına sarılan küçük yaştaki Nuriye Hamzic dikkati çekti.
Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılan atlılar da bu yıl ilk kez törenlere geldi.
Bu yıl defnedilecek 7 kurbanın cenazesi yarın yapılacak törenlerin ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Srebrenitsa'daki ölüm yolunda yapılan "Barış Yürüyüşü" katılımcıları Potoçari'ye ulaştı
Soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.
Yaşanan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 6 bin kişi katıldı.
Yürüyüşte Bosna Hersek bayraklarının yanı sıra Boşnakların 1992-1995'teki savaş döneminde kullandıkları altın zambaklı bayraklar ile Türk ve Filistin bayrakları da taşındı.
Bu yıl 21'incisi düzenlenen etkinliğe katılanlar, Bosna Hersek'in orta kesiminde yer alan Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.
Etkinlik süresince her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlendi. Dinlenme yerlerinde bulunan ve soykırımdan kurtulmayı başaran Boşnaklar da katılımcılara yaşadıklarını anlattı ve ikramlarda bulundu.
Srebrenitsa için yola çıkan motosikletliler ve bisikletliler de Potoçari'ye ulaştı
Diğer yandan bu yıl da "Unutulmasın, Tekrarlanmasın" temasıyla 13. kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu'na katılanlar da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı. Farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletliyi burada vatandaşlar karşıladı.
Öte yandan Bosna Hersek'in birçok şehrinden yola çıkan bisikletliler de Potoçari'ye geldi.
7 kurbanın cenazesi defnedilecekleri anıt mezarlığa taşındı
Toprağa verilecek kurbanların cenazeleri, savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından omuzlar üzerinde çıkarılarak mezarlığa getirildi.
9 Temmuz'da yola çıkarak Potoçari'ye getirilen ve eski fabrika binasına konulan tabutların taşınması esnasında, kurbanların yakınları gözyaşı döktü. Buradaki birçok kurbanın yakını ve katliam tanığı, cenazelerin geçişi sırasında dua etti.
Anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, yarın, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 7 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.
Bu yıl toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:
"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."
Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek.
Srebrenitsa soykırımı
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te, Sırp güçler tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.
Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.
Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.