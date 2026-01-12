Dolar
43.11
Euro
50.35
Altın
4,602.71
ETH/USDT
3,121.70
BTC/USDT
91,880.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Saraybosna'da, "Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" afişleri asıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok yere "Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" afişleri asıldı.

İsmail Özdemir  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Saraybosna'da, "Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" afişleri asıldı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Saraybosna'daki, Başçarşı ve Ferhadiye caddeleri gibi özellikle yaya trafiğine açık ve turistlerin yoğun bulunduğu bölgelere asılan afişlere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bir grup insan hakları aktivisti tarafından asılan afişlerde, Netanyahu'nun fotoğrafı yerleştirilerek üzerinde "Uluslararası Ceza Mahkemesi" yazısı yer alırken, alt kısımda da "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birçok vatandaş ve turist, afişlerin fotoğrafını çekti.

Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" ötürü Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Silivri'de beslediği koçun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Saraybosna'da, "Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" afişleri asıldı

Saraybosna'da, "Binyamin Netanyahu, aranıyor, savaş suçları ve soykırımdan" afişleri asıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet