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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Dünya

Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları kuşatmanın 31. yıl dönümünde anıldı

Modern tarihin en uzun kuşatması olarak bilinen ve 5 Nisan 1992'de başlayıp 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasının ilk sivil kurbanları Suada Dilberovic ve Olga Sucic anısına, kuşatmanın 31'inci yıl dönümünde tören düzenlendi.

Ahmet Nurduhan, Alma Dekovic  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanları kuşatmanın 31. yıl dönümünde anıldı Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic/AA

Sara

Bosna Hersek'te 1992-95'teki savaşta, başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancılar tarafından öldürülen Dilberovic ve Sucic için isimlerini taşıyan köprüde tören düzenlendi. Bosnalı devlet yetkilileri, kurban yakınları ve Saraybosnalılar, köprüdeki anıta çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, burada yaptığı açıklamada, Dilberovic ve Sucic'in 31 yıl önce ülkenin gelecek nesillerinin özgürlüğü için hayatlarını kaybettiklerini kaydetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Dilberovic ve Sucic'i büyük üzüntüyle andıklarını vurgulayan Karic, "Onların bugün hayatta olan anne ve eşler olabileceğini ve saldırganların şehrimizi, Saraybosna'mızı nasıl bir hüzün perdesine bürüdüğünü düşünüyoruz." dedi.

Karic, genç nesillere geçmişlerini unutmamaları ve saygıyla hatırlamaları mesajını göndermek istediğini kaydetti.

"5 Nisan 1992, kötülüğün başlangıcı"

Savaşın Sivil Kurbanları Derneği Başkanı Senida Karovic, 5 Nisan 1992'nin "kötülüğün başlangıcı" olduğunu belirterek "Gelecek günlerde neler yaşayacağımızı bilmiyorduk. O dönem, Saraybosnalıların başlarına gelebileceklerden habersiz olduğu bir dönemdi. Kuşatma, hayatların mahvolması, öldürmeler, yaralamalar ve birçok masum sivilin katliamı yaşandı." diye konuştu.

Saraybosna Belediye Meclisi Başkanı Dragan Stevanovic de Dilberovic ve Sucic'in isimlerini taşıyan köprünün, iyiliğin kötülüğe karşı sonsuz mücadelesinin sembolü olduğunu dile getirdi.

5 Nisan 1992'de başlayan kuşatma, 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisi'nde çalışan iki çocuk annesi Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüşlerdi.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması da başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.

5 Nisan 1992'de saldırıya uğrayan Saraybosna, 29 Şubat 1996'ya kadar kuşatma altında kalmıştı.​​​​​​​​​​​​​​

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