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Dünya

Saraybosna Film Festivali'nde kırmızı halıda Filistin bayrağı taşındı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), kırmızı halıda yürüyenlerin bazıları Filistin bayrağı taşıdı.

İsmail Özdemir  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Saraybosna Film Festivali'nde kırmızı halıda Filistin bayrağı taşındı Fotoğraf: Nihad Ibrahimkadic/AA

Saraybosna

Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'nda devam eden SFF'de kırmızı halıda yürüyenlerden bazıları Filistin'e destek verdi ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Kırmızı halıda yürüyenlerden bazıları Filistin bayrağı taşırken, bazıları da Filistin bayrağı renginde kıyafetler giydi.

Film gösterimleri için kırmızı halıda yürüyen bazı sanatçılar da kefiye taktı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın acılarını unutturmak, başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın konuşulduğu merkezlerden biri yapmak amacıyla düzenlenmeye başlanan festivalde, bu yıl onlarca ülkeden 250'den fazla film gösteriliyor.

Festival, 23 Ağustos'ta sona erecek.

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