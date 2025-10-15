Dolar
41.84
Euro
48.69
Altın
4,193.19
ETH/USDT
4,052.10
BTC/USDT
111,312.00
BIST 100
10,457.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şara, Moskova'da Putin ile Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılmasını görüşecek

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, Rusya’nın Suriye'deki varlığı, Suriye’deki askeri tesislerin yapılandırılması, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel son gelişmeleri ele almak üzere Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceği bildirildi.

Muhammed Karabacak, Ali Cura  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Şara, Moskova'da Putin ile Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılmasını görüşecek

Şam

Suriye’nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre,  Ahmed Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren küresel ve bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla Moskova'ya gitti.

Şara'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği, Rusya’nın Suriye'deki varlığı, Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılması, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel son gelişmeleri ele alacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kremlin'den yapılan açıklamada ise görüşmelerde Rusya-Suriye ilişkilerinin siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlardaki mevcut durumu ile geleceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra Orta Doğu’daki son gelişmelerin de değerlendirileceği belirtildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin, Putin ile Şara’nın görüşmesinde Suriye’deki Rus askeri üslerinin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, “Elbette, bu konu görüşmeler sırasında bir şekilde ele alınacaktır. Evet, bu beklenebilir.” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Suriye ile ikili gündemimiz, Rusya-Suriye işbirliğinin geniş bir yelpazesini kapsıyor. Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki askeri varlığımız konusu da Rus askeri tesislerinin olası yeniden düzenlenmesi bağlamında ele alınıyor. Doğal olarak, bu tür konular ve görüşmeler kapalı kapılar ardında yürütülüyor.” dedi.

Zaharova, bu hususta Savunma Bakanlığının ilgili kurum olduğunu ve iki ülkenin savunma bakanlıkları da dahil olmak üzere Suriye tarafıyla diyaloğun devam ettiğini belirtti.

TASS’ın haberine göre, Şara ile Putin’in görüşmesinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenmeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar sürecek
İstanbul'da özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
İçişleri Bakanlığı 65 kaymakam adayı alacak
Bakan Yerlikaya: 675 bin personelimizle suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz

Benzer haberler

Şara, Moskova'da Putin ile Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılmasını görüşecek

Şara, Moskova'da Putin ile Suriye’deki askeri tesislerin yeniden yapılandırılmasını görüşecek

AİHM, Rusya'yı savaştaki hak ihlalleri nedeniyle Gürcistan'a 253 milyon avro ödemeye mahkum etti

Rusya: Trump'ın Gazze'ye ilişkin planı uygulandığında, Filistin Devleti'nin kurulması lazım

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
Rusya: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı

Rusya: Putin ve Trump'ın Alaska'daki zirvesinin ivmesi canlı
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te Suriye ordusuna ait noktalara saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te Suriye ordusuna ait noktalara saldırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet