Dolar
32.91
Euro
35.81
Altın
2,381.98
ETH/USDT
3,095.40
BTC/USDT
57,941.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sanchez, NATO'dan Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" istedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

Şenhan Bolelli  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Sanchez, NATO'dan Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" istedi

Madrid

Sanchez, Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

İspanya Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer verilen haberlerde, Sanchez'in, basına kapalı NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz." dediği kaydedildi.

Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, ABD Başkanı Biden'ın verdiği resmi yemeğe katıldı
NATO Zirvesi'nden Türkiye için öne çıkan 10 başlık

Benzer haberler

Sanchez, NATO'dan Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" istedi

Sanchez, NATO'dan Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" istedi

NATO Zirvesi'nden Türkiye için öne çıkan 10 başlık

NATO Zirvesi'nin ilk oturumu yapıldı

Biden, NATO zirvesinde sağlığı ile ilgili endişeleri gidermek için sınav veriyor

Biden, NATO zirvesinde sağlığı ile ilgili endişeleri gidermek için sınav veriyor
ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya "tarihi" önemde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya "tarihi" önemde hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu
NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümü kutlamasıyla başladı

NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümü kutlamasıyla başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet