Dolar
42.51
Euro
49.55
Altın
4,253.73
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi" programı öncesi stantları ziyaret etti -VTR-
logo
Dünya

Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı.

Muhammed Karabacak, Ömer Koparan  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Şam

Fuarın açılışına Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, diğer bakanlar ve ordunun üst düzey komutanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Rus ve ABD ordusundan komutanlar katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Esed rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan "Düşmanı Caydırma Operasyonu"nda ve devrim yıllarında kullanılan silahlar, Şam'daki uluslararası fuar alanında sergilendi.

Fuarda tahkimat, şahin, keskin nişancı tüfekleri, kırmızı bantlılar, zırhlı araçlar, roketler ve taktik mayınlar gibi yerel imkanlarla üretilmiş silahlar için özel bölümler oluşturuldu.

Operasyonda belirleyici rol oynayan çok katmanlı insansız hava araçları "Şahin" sistemi altında geliştirilen Hudhud, Barut, Şamil, Şihab, Ensar, Şam ve Hamim gibi özel silahlar da sergilendi.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, yaptığı açılış konuşmasında, fuarın yalnızca kullanılan silahların sergilendiği bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda yeni Suriye Ordusu'nun doğuşuna canlı tanıklık ettiğini söyledi.

Ebu Kasra," Bugün, aradan bir yıl geçtikten sonra, tüm Suriyelilerin gurur duyacağı, onurlarını koruyacak, evlatlarını muhafaza edecek, şehitlerin kanından ilham alarak, yaralılar ve tutukluların fedakarlıklarına sadık kalarak bir ordu inşa etme yönündeki stratejik planı tamamlama arzusuyla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, operasyonlara ve silahların üretim süreçlerine dair görselleri içeren bir video grafik sunumu yapıldı.

Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, fuara katılan komutanlar ve yetkililerle beraber fuarın farklı bölümlerini gezerek tanıtım yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak

Benzer haberler

Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı

Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı

Suriye halkı, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutluyor

Emine Erdoğan: İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini gördü

Trump'ın bölge vizyonu: Netanyahu'ya rağmen normalleşme mümkün mü?

Trump'ın bölge vizyonu: Netanyahu'ya rağmen normalleşme mümkün mü?
"Surreal Suriye" belgeseli, rejim hapishanelerinde yaşananları gözler önüne seriyor

"Surreal Suriye" belgeseli, rejim hapishanelerinde yaşananları gözler önüne seriyor
Visa, küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek için Suriye'de faaliyetlere başlayacak

Visa, küresel dijital ekonomiye entegrasyonunu desteklemek için Suriye'de faaliyetlere başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet