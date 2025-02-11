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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'ya göre, Ukrayna yönetimi krizin barışçıl çözümünü engelleyecek

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna yönetiminin krizin barışçıl çözümünü engelleyeceğini ve bunun için kışkırtıcı eylemler düzenleyeceğini iddia etti.

Dmitri Chirciu  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Rusya'ya göre, Ukrayna yönetimi krizin barışçıl çözümünü engelleyecek

Moskova

SVR, Ukrayna meselesinin çözüm süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kiev'in sorunu çözmek istemediği ileri sürülen açıklamada, "Gelen bilgiye göre, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve etrafındakiler kendilerini kurtarmak için her türlü provokasyonu yapmaya hazır. Kiev yönetimi, bunun için krizin barışçıl çözüm sürecini engellemek ve çatışmaları Ukrayna dışına yaymak için elinden geleni yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna istihbaratının, Batılı ortakların desteğiyle Rusya'ya karşı provokasyon hazırlığında olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için Ukrayna'nın elindeki Rus yapımı deniz mayınlarının Baltık Denizi'nde yabancı bir gemiye karşı kullanılması bekleniyor. Bu konuda Moskova sorumlu tutulacak. Ukrayna ve Batılı istihbaratın hesaplarına göre, bu eylem NATO'yu Rusya'nın Baltık Denizi'ne erişimini engellemeye itecek. Ayrıca, Rusya'daki sistem dışı muhalefet temsilcilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi planlanıyor. Kiev'in hedefi, NATO'yu Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya çekmek."

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