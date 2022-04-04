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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti

Rusya-Ukrayna savaşının 40 günlük sürecinde, Rus ordusu bazı şehirlerden çıkması ve Ukrayna ordusunun bazı yerleri geri almasıyla savaşın haritası değişti.

Ruslan Rehimov   | 04.04.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde savaşın haritası değişti

Kiev

"Rus ordusu Ukrayna'da ilerleyemiyor" iddiaları, Moskova'nın "Özel askeri operasyonun 1. etabı tamamlandı" açıklaması ve Ukrayna ordusunun bazı noktalarda kontrolü yeniden sağlamasıyla Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki gerçeklik az da olsa değişti.

Ukraynalı yetkililerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre İrpin, Buça, Gostomel olmak üzere bazı şehirler de dahil Kiev bölgesi Rus güçlerinden tamamen temizlendi. Bölgedeki yerleşim birimleri ve alanlar mayınlardan temizleniyor. Kurtarılan bölgelere mayın tehlikesi nedeniyle sivillerin girişine henüz izin verilmiyor. Ukrayna ordusunun mayın temizliğinin en az 10 gün süreceği ifade ediliyor.

Kiev'in kuzeyindeki Çernigiv de savaş izlerinin en derin olduğu şehirlerdin biri. Rus güçlerinin çekildiği Çernigiv'de binaların yaklaşık yüzde 70'inin hasar gördüğü ortaya çıktı.

Rus ordusu, şiddetli çatışmaların yaşandığı Sumi bölgesinden de birliklerini geri çekiyor.

Doğu ve güney şehirlerinde çatışmaların artması bekleniyor

Kiev çevresinden ve Ukrayna'nın kuzeyinden geri çekilen Rus ordusunun, doğu ve güney bölgelerine asker kaydırdığı belirtiliyor.

Güneydeki Herson bölgesi ile Ukrayna'nın doğusunda, Rusya ile sınır hattındaki bölgeler hala Rus güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Rus ordusu, savaşın 40. gününe girerken, denizden Odessa'daki petrol depolarına füze saldırısı düzenledi. Ternopil, Mikolayiv, İvano-Frankivsk, Rivne, Harkiv, Hmelnitski bölgeleri de Rus ordusunca top ve füze saldırılarının hedefi oldu.

Ukrayna ordusu Harkiv çevresinde Rus ordusuna kayıplar verdirirken Donetsk ve Luhansk bölgeleri şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ukrayna ordusu, kuşatılan Mariupol'da da Rus güçlerine direnişini sürdürüyor. Ruslar şehrin merkezinde kontrolün kendilerinde olduğunu açıklamasına rağmen Kiev yönetimi, stratejik kenti savunmaya devam ettiklerini söylüyor. Haftalardır bombardıman altında olan Mariupol'da hala tahliye edilmeyi bekleyen 100 binin üzerinde sivilin bulunduğu öne sürülüyor.

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