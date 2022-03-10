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Dünya

Rusya'daki Ermitaj Müzesi, İtalya'ya ödünç verilen eserlerini geri istedi

Barış Seçkin   | 10.03.2022
Rusya'daki Ermitaj Müzesi, İtalya'ya ödünç verilen eserlerini geri istedi

Roma

Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki dünyaca ünlü Ermitaj Müzesi, sergilenmek üzere Milano'ya gönderdiği 25 eserinin iadesini talep etti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'nın haberine göre, Ermitaj Müzesi Müdürü Mikhail Piotrovksy, gönderdiği mektupla halihazırda Milano’daki farklı mekanlarda sergilenen eserlerin ivedilikle Saint Petersburg'daki müzeye iade edilmesini istedi.

Ermitaj Müzesinin geçici süre sergilenmek üzere gönderdiği eser sayısının 25 olduğu ve bunların aralarında 16. yüzyılda yaşamış İtalyan ressam Tiziano'ya da ait resimlerin de olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde, Ermitaj Müzesinin bu adımının, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında İtalya ve diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Moskova’ya yönelik yaptırımlarına, "kültürel bir misilleme" olduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini de "Bakanlığın bu konuda herhangi bir yetkisi yok. Milano Belediyesi ve Gallerie d'Italia tarafından düzenlenen iki sergi. Ama bana göre şurası açık ki mal sahibi eserlerinin iadesini istediğinde, bunların iade edilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermitaj Müzesinin iadesini istediği eserlerden ikisi, Milano'daki Kraliyet Sarayı'nda Tiziano sergisi kapsamında yer alıyordu. Söz konusu sergi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başladığı 24 Şubat’tan bir gün önce 23 Şubat’ta kapılarını açmıştı. Serginin, 5 Haziran’a kadar açık kalması planlanıyordu.

Diğer 23 eser ise yine Milano'daki "Gallerie d’Italia"nın düzenlediği "Büyük Tur" sergisinde gösteriliyordu.

Söz konusu eserlerin büyük kısmının, 18. yüzyılda Rusya tarafından İtalya'dan satın alındığı ifade edildi.


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