Euro
9.93
Dolar
8.22
BIST 100
1,392.00
Altın
1,778.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a 12 milyon dolar ceza verildi

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS), ABD'li teknoloji devi Apple şirketine, Rus antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 12 milyon 88 bin dolar (906 milyon ruble) ceza verdi.

Dmitri Chirciu   | 27.04.2021
Rusya'da, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a 12 milyon dolar ceza verildi

Moskova

FAS'tan yapılan açıklamada, "Apple'a 26 Nisan'da antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 906 milyon rubleden fazla kar payı cezası verildi." ifadesi kullanıldı.

Apple ise söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu, buna karşı itirazda bulunacağını açıkladı.

Global siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Ağustos 2020'de Apple'ı cep telefonu uygulamaları pazarındaki konumunu kötüye kullanmakla suçlayarak, FAS'a başvurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek
Akademisyenler Kovid-19 tecrübelerini 'Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Kovid-19' adlı kitapta topladı
HSK 'tam kapanma süreci'nde acil işler dışındaki davaların ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıplarının artması sonucu krematoryumlarda yer kalmadı

Benzer haberler

Rusya'da, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a 12 milyon dolar ceza verildi

Rusya'da, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a 12 milyon dolar ceza verildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy güneyde cephe hattını ziyaret etti

Ukrayna, Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu 'istenmeyen kişi' ilan etti

Apple'dan ABD'de 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım taahhüdü

Apple'dan ABD'de 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım taahhüdü
Rusya, bir İtalyan diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya, bir İtalyan diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya, ABD ve diğer ülkelerin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı tedbir kararı aldı

Rusya, ABD ve diğer ülkelerin 'dostça olmayan' eylemlerine karşı tedbir kararı aldı