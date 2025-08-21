Dolar
Dünya

Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi

Rus hükümeti, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması şartını getirdi.

21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Rusya'da satılacak cihazlarda ulusal mesajlaşma uygulamasını kurma şartı getirildi

Moskova

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir süre önce WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar rakip olarak çıkarılan MAX'a ilişkin karara yer verildi.

Buna göre, ülkede 1 Eylül'den itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması gerekecek.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Çin'deki WeChat'e benzemesi beklenen uygulamanın, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.

