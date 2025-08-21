Dolar
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi

Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan, Ruslan Rehimov  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Ankara

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulandı.

Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı aktarılarak, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında "büyük bir Amerikan elektronik üreticisini" vurduğunu kaydetti.

"Rusya barışla ilgilenmiyor" mesajı

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin "barışa doğru çalışmaya hazır" olduğunu yineleyen Sviridenko, "Ancak barış, baskı gerektirir. Avrupa ve Amerika'daki müttefiklerden sağlam güvenlik garantileri gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatılması çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Zelenskiy: Rusya, Amerikan sermayeli sivil işletmeyi seyir füzeleriyle vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletmeyi seyir füzeleriyle hedef aldığını açıkladı.

Zelenskiy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna genelinde sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkı hedef aldığını belirtti.

Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini savunan Zelenskiy, "Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletme seyir füzeleriyle hedef alındı. Kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak Rusların hedefi oldu. Bu çok şey anlatıyor." ifadesini kullandı.

Yaptırıma ihtiyaç var

Zelenskiy, küresel barış girişimlerine rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Moskova'dan bu savaşı bitirmek için ciddi müzakerelere hazır olduklarına dair herhangi bir işaret gelmiyor. Başka şeylere, güçlü yaptırım ve tarifelere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

