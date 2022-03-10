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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'da hükümet bazı ekipman ve ürünlerin ihracatını yasakladı

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını yasakladı.

Emre Gürkan Abay   | 10.03.2022
Rusya'da hükümet bazı ekipman ve ürünlerin ihracatını yasakladı

Moskova

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 200’den fazla ürünün ihracatının 2022’nin sonuna kadar geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı belirtildi.

Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makinelerinin de yasak kapsamına girdiğine işaret edilen açıklamada, monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatının durdurulduğu kaydedildi.

İhracat yasağının Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’ya “dostane olmayan” adımlar atılan ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart’ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.

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