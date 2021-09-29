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Dünya

Rusya'da 857 ile Kovid-19 kaynaklı 'en yüksek günlük can kaybı sayısı' kaydedildi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 857 ile "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçerken toplam ölü sayısı 206 bini aştı.

Dmitri Chirciu   | 29.09.2021
Rusya'da 857 ile Kovid-19 kaynaklı 'en yüksek günlük can kaybı sayısı' kaydedildi

Moskova

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 430 artarak 7 milyon 487 bin 138'e çıktı.

626 bin 809 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 18 bin 456 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 653 bin 941'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 857 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldı. Böylece, ülkede toplam virüs kaynaklı ölüm sayısı 206 bin 388 yükseldi.

Moskova'da son 24 saatte 65 virüs kaynaklı ölüm

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 4 artarak 1 milyon 629 bin 922’e, virüsten ölenlerin sayısı da 65 artışla 28 bin 918'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

"Ülke çapında ek önlemler almayı planlamıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkede genelinde Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek "Ölüm vakalarında yaşanan artışı üzülerek görüyoruz. Elbette bu, dikkatimizi gerektiriyor." dedi.

Rusya'nın bölgelerindeki salgın durumuna göre kararlar alındığına dikkati çeken Peskov, ülke çapında Kovid-19'a karşı ek önlemleri almayı planlamadıklarını dile getirdi.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün vaka sayısı 21 bin 559, can kaybı 852 olarak açıklanmıştı.

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