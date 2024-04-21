Rusya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı yapıldı.
Moskova
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Türk Kadınları Organizasyonu'nun (MTKO) işbirliğiyle "Uluslararası Çocuk Şenliği" adı altında, bir alışveriş merkezinin çok amaçlı salonunda, geniş katılımlı bayram kutlaması düzenlendi.
Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB), Türk Hava Yolları (THY) ile Rusya'daki Türk iş insanlarının katkı sunduğu programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile eşi Betül Aksoy Bilgiç katıldı.
Moskova'da yaşayan Türk ve Rus çocukların yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Avustralya, Bangladeş, İsveç, Japonya, Kırgızistan, Kazakistan, Kolombiya ve Pakistan'dan çocuklar aileleriyle birlikte programda yer aldı.
Çocukların farklı müzik enstrümanı performanslarıyla başlayan kutlama programında, İstiklal Marşı ve Rusya'nın milli marşı okundu. Daha sonra çocuklar coşkuyla hem koro halinde hem de tek tek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ve vatan sevgisi üzerine şiirler okudu, şarkılar söyledi.
Rus halk danslarından örneklerin sergilendiği programda ayrıca Rus müzik aletleriyle Rus çocuklar mini bir konser verdi.
"Hafta boyunca etkinlikler devam edecek"
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldiklerini belirtti. Rusya'da bayramın hafta içinde okul gününe denk geldiğine dikkati çeken Bilgiç, "Bu nedenle, Moskova'da bu yıl 23 Nisan coşkusunu tüm haftaya yaymaya ve çocuklarımıza her zaman hatırlayacakları anlar yaşatmaya karar verdik. Bu çerçevede dün başlattığımız etkinlikler bütün hafta boyunca devam edecek." ifadesini kullandı.
23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulduğu gün, yani egemenliğin kayıtsız şartsız milletin eline teslim edilen gün olduğunu hatırlatan Bilgiç, "Bu kıymetli günü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Bu bayram, Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin bir göstergesi ve Türkiye'nin geleceğine olan umudunun bir simgesidir." diye konuştu.
Kutlama, programa gelen tüm çocukların sahnede ortak fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
"23 Nisan'ı Moskova'da geniş katılımlı bir şekilde kutladık"
Program sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgiç, çok büyük bir etniklik düzenlediklerini söyledi. Sadece Türk ve Rus değil, farklı ülkelerden çocukların da katılımıyla 23 Nisan'ı kutladıklarını dile getiren Bilgiç, "23 Nisan özellikle yurt dışında farklı bir anlam kazanıyor. Türkiye'de çocuklar 23 Nisan'ı okullarda etkinliklerle kutluyorlar. Fakat yurt dışında yaşayan çocuklar 23 Nisan'ı tam anlamıyla benimseyemiyorlar, tam anlamıyla öğrenemiyorlar, ne anlam ifade ettiğini bilmiyorlar. Bu çerçevede, biz de 23 Nisan'ı Moskova'da geniş katılımlı bir şekilde kutladık. Bugün de çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik oldu." dedi.
Bayram nedeniyle 23 Nisan günü, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yine bir etkinlik düzenleyeceklerini kaydeden Bilgiç, gelecek hafta sonunda da Karagöz ve Hacivat etkinlikleri yapacaklarını, böylece çocukların bu sahne sanatını öğreneceğini aktardı.
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