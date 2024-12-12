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Dünya

Rusya, vatandaşlarına Libya'ya seyahatten kaçınmaları çağrısını yineledi

Rusya, 2011'den bu yana vatandaşlarına yaptığı Libya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesini yeniledi.

Muhammed Semiz  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Rusya, vatandaşlarına Libya'ya seyahatten kaçınmaları çağrısını yineledi

Trablus

Rusya'nın Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Rus vatandaşların Libya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Rus vatandaşların özellikle Libya'nın batısını ziyaret etmemeleri tavsiye edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımıza 2011'den beri yürürlükte olan ve defalarca teyit edilen Libya'ya seyahat etmekten kaçınmaları yönündeki tavsiyeler geçerliliğini korumaktadır. Rusya Federasyonu vatandaşlarını kişisel ve turistik amaçlarla Libya Devleti'ni özellikle de batı kısmını ziyaret etmemeleri konusunda şiddetle uyarıyoruz."

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