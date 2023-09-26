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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Belgorod ve Kursk bölgelerine İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Aliia Raimbekova  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Rusya: Ukrayna'nın Belgorod ve Kursk bölgelerine İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in, Belgorod ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimini engellediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gece saatlerinde Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Hava savunma sistemleri tarafından Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait 7 İHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, Kursk bölgesi hava sahasında 4 İHA'nın yok edildiği kaydedildi.


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