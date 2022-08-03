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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da Polonya'dan gelen yabancı yapımı silah ve mühimmatlarla üssü imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde Polonya'dan gelen yabancı yapımı silah ve mühimmatların depolandığı üssün imha edildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 03.08.2022
Rusya: Ukrayna'da Polonya'dan gelen yabancı yapımı silah ve mühimmatlarla üssü imha ettik

Moskova

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusuna bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun 81. Hava Aracı Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucunu 50'den fazla asker ile 6 askeri aracın yok edildiğini belirten Konaşenkov, "Lviv bölgesindeki Radehiv yerleşim biriminin yakınlarında, Kiev yönetimine Polonya'dan gelen yabancı yapımı silah ve mühimmatların depolandığı üs, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi." dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çekerek, son 24 saatte 3 yönetim merkezi, 4 mühimmat deposu ile yakıt deposunun yok edildiği bilgisini paylaştı.

5 insansız hava aracının Rus savunma sistemlerince vurulduğunu ve 2 "Uragan" çok namlulu roketatar füzesinin ele geçirildiğini aktaran Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 261 uçak, 145 helikopter, 1669 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 231 tank ve zırhlı araç, 782 çok namlulu roketatar, 3 bin 242 obüs ve havan topu, 4 bin 676 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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