Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,715.20
BTC/USDT
23,217.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılıyor. Ukrayna’dan hareket eden ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişine demirleyen mısır yüklü gemilerde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan müşterek denetleme timi, gemilerin demirlediği alana ulaştı.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 80'den fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla yok edildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 06.08.2022
Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik

Moskova

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 46. Hava Aracı Tugayı ve 63. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıda 470'ten fazla askerin etkisiz hale getirildiğini,150 askerin yaralandığını belirten Konaşenkov, "Dnipro bölgesindeki Vıvodovo yerleşim biriminin yakınlarında 'Yabancı Lejyon'un güç noktasına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 80'den fazla yabancı paralı savaşçı ve 11 özel askeri araç yok edildi." dedi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini aktaran Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait yönetim merkezi, mühimmat deposu ile yakıt deposunun vurulduğunu kaydetti.

Son 24 saatte 2 "Su-25" tipi savaş uçağı imha edildi

Konaşenkov, Harkiv bölgesinde "Olha" ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarların yok edildiğini ifade ederek, "Son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 'Su-25' tipi savaş uçağı imha edildi. 8 insansız hava aracı da düşürüldü." diye konuştu.

Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da 263 uçak, 145 helikopter, 1693 insansız hava aracının yanı sıra 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 259 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roketatar, 3 bin 270 obüs ve havan topu ve 4 bin 739 özel askeri aracının yok edildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yok
İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi Manisa'da toprağa verildi
Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi

Benzer haberler

Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir

Finlandiya, Ruslara turist vizesi vermeyi sınırlayabilir

Rusya: Ukrayna'da 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok ettik

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile açılan 'yeni sayfa'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti ile açılan 'yeni sayfa'
Rusya 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya 62 Kanada vatandaşına yaptırım kararı aldı
Rusya’daki stratejik şirketlerin hisselerinde işlemler dost olmayan ülkelere yasaklandı

Rusya’daki stratejik şirketlerin hisselerinde işlemler dost olmayan ülkelere yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet