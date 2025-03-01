Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,154.70
BTC/USDT
84,500.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyareti esnasında TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan istasyona insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgiye yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında, dün gece Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın aynı istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den, Mehmetçiğin ilk sahuruna ilişkin paylaşım
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Sudan'daki taraflara ateşkes ve barış çağrısı
İcra takibi için 7 kez arayan avukata "huzuru bozma"dan ceza
İHH'den Suriye'nin kuzeyindeki 22 bin 504 aileye kış yardımı

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre Zelenskiy, Trump'tan "özür dilemeli"

Zelenskiy: Ukrayna halkının yalnız olmadığını bilmesi önemli

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onayladı
ABD Hazine Bakanı Bessent: Barış anlaşması istemeyen bir liderle ekonomik anlaşma yapmak çok zor

ABD Hazine Bakanı Bessent: Barış anlaşması istemeyen bir liderle ekonomik anlaşma yapmak çok zor
Avrupalı liderler, Beyaz Saray'daki Trump-Zelenskiy tartışmasına katıldı

Avrupalı liderler, Beyaz Saray'daki Trump-Zelenskiy tartışmasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet