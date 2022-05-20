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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna’ya ait 172 uçak, 125 helikopter ve 3 bin 168 tank ve zırhlı aracı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya ait bugüne kadar 172 uçak, 125 helikopter ve 3 bin 168 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini söyledi.

Ali Cura   | 20.05.2022
Rusya: Ukrayna’ya ait 172 uçak, 125 helikopter ve 3 bin 168 tank ve zırhlı aracı yok ettik

Moskova

Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus askeri birliklerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da taarruzların sürdüğünü belirten Konaşenkov, bir gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Bahmut, Berestovoye, Soledar, Pokrovskoye, Konstaninovka ve Maslyakovka yerleşim birimlerinde 4 komuta merkezi, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 45 alan, 7 mühimmat ve akaryakıt deposunun vurulduğunu bildirdi.

​​​​​​​Konaşenkov, bunların dışında Severska civarında Osa-AKM hava savunma füze sistemi ve Harkiv bölgesinde S-300 hava savunma füze sisteminin yönlendirme ve radar sistemini imha ettiklerini ifade etti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 3 komuta merkezi ile Ukrayna asker ve silahlarının bulunduğu 47 alanı vurduğunu dile getiren Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 280 milliyetçi silahlı güç ve 59 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Füze ve topçu birliklerin 12 komuta merkezi ile 213 alanı ateş altına aldığını bildiren Konaşenkov, hava savunma sistemlerinin Harkiv ve Herson bölgelerinde havada 10 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 172 uçak, 125 helikopter, 952 insansız hava aracı, 314 hava savunma füze sistemi, 3 bin 168 tank ve zırhlı araç, 396 çok namlulu roketatar, 1571 obüs ve havan topu, 3 bin 39 özel askeri aracı yok ettik.” diye konuştu.

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