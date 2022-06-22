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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tahılının yabancı gemiler ile çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 22.06.2022
Rusya: Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazırız

Moskova

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ukrayna'daki limanlardan tahılın çıkarılması konusunda açıklamalarda bulundu.

Karadeniz ve Azak Denizi'nde insani koridorların güvenli çalışması için gerekli koşulların Rus güçlerince oluşturulduğunu belirten Zaharova, tarım ürünlerinin ihracatı için Mariupol ve Berdyansk limanlarının kullanılabileceğini söyledi.

Zaharova, "Rusya'nın, Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz. Bu, gemilerin silah kaçakçılığı konusunda kontrol edilmesi ve Kiev'in Karadeniz'de kışkırtıcı eylemlerden, mayın tehdidi ve gerilim oluşturmaktan vazgeçmesi şartıyla gerçekleşebilir. Tahıl, gübre, enerji ve diğer kritik ürünlerin ihracatı konusunda yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

"Yaptırım baskılarına rağmen gıda ihracatına ikili kanallar üzerinden devam ettiklerini" dile getiren Zaharova, yılın sonuna kadar uluslararası pazarlara yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve 22 milyon ton gübre tedarik edebileceklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerinin gıda ve tahıl krizini kışkırttığı yönünde açıklamaların Batılı ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) dahil uluslararası örgütlerin temsilcilerince yapıldığına dikkati çeken Zaharova, bunun "yalan" olduğunu savundu.


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