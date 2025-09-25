Dolar
Dünya

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye'de patlamamış mühimmatları temizliyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Suriye'nin farklı bölgelerinde savaşın ardından geride kalan patlamamış mühimmatların tespiti ve imhasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ahmet Karaahmet  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye'de patlamamış mühimmatları temizliyor Fotoğraf: Kasım Yusuf/AA

Halep

Komite ekipleri, savaşta hasar gören bölgelerde yoğun tarama faaliyetleri gerçekleştirerek, dedektörlerle patlamamış mayın ve mühimmatı tespit ediyor.

Çalışmalarda "Subsurface Search" adı verilen metal dedektörüyle yer altı araması ve "hook and line" adı verilen kanca ve halat yöntemiyle mühimmatların uzaktan çekilmesi gibi teknikler kullanılıyor.

Uluslararası Kara Mayınları Gözlemevi verilerine göre, Suriye'de patlamamış mühimmat nedeniyle 2011'den bugüne kadar 13 binden fazla kişi zarar gördü.

Ayaklanmalar sırasında terör örgütü DEAŞ'in kontrolüne geçen Halep’in doğu kırsalındaki Berlehin beldesi, çok sayıda patlamamış mayın ve mühimmatın bulunduğu bölgelerden biri.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Silah Kirliliğinin Etkilerini Azaltma Birimi'nde görev yapan Samer Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belde halkının dönüşüyle birlikte yürütülen çalışmaların öneminin arttığını söyledi.

Haddad, beldede sadece yaklaşık 3 kilometrekarelik alanda 6 aydır tarama yaparak patlamamış mühimmatları temizlediklerini ifade ederek, "Evlerin arasında ve tarım arazilerinde bulunan 400’den fazla mühimmat çıkarıldı." dedi.

Yaklaşık 100 tane mühimmat imha ettiklerini belirten Haddad, "Suriye Kızılayının Halep şubesiyle işbirliği içinde köy halkına yönelik farkındalık oturumları düzenleyerek 2 bin 500 kişi fayda sağladık." diye konuştu.

"Tarlalarda durum hala çok tehlikeli"

Halep’in batı kırsalındaki El-Ebzimo beldesinden Nidal Bekru, Halep'in batısındaki 46. Tugay yakınındaki tarlasına giderken mayın patlaması sonucu yaralandığını ve sol ayağını kaybettiğini söyledi.

Bekru, "Bir süre hastanelerde tedavi gördüm. Yaklaşık 5 ay süren tedavi ve iyileşme sürecinin ardından şu anda protez bacak taktırmak için sıramı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu arazinin cephe hattı olması nedeniyle tarlasına gidemediklerini ifade eden Bekru, bölgenin devrik rejim güçlerinden kurtarıldıktan sonra evine odun getirmek amacıyla tarlaya gittiğini ve burada yaralandığını ifade etti.

Bekru, yaşadığı olay nedeniyle tüm vatandaşları uyararak, "Arazisi olan veya cephe hattına yakın yerlerde bulunan herkes tarlasına ya da arazisine gitmeden önce mayın ve patlayıcı arama-temizlik ekiplerine haber vermeli. Tarlalarımızda durum hala çok tehlikeli." şeklinde konuştu.

Rejim güçlerinin bölgeye döşediği mayınlar ve savaş kalıntılarının halen siviller için büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Bekru, yetkililer ile sivil savunma ekiplerinin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti.

