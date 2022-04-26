Dolar
14.80
Euro
15.75
Altın
1,905.16
ETH/USDT
2,840.40
BTC/USDT
38,400.00
BIST 100
2,418.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı

Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatlarının yüzde 60 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Tufan Aktaş   | 26.04.2022
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı

İstanbul

Lagos merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre, Adesina, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yle yaptığı görüşme sonrası kıtada gıda krizinin önüne geçebilmek için AfDB'nin 1,5 milyar dolarlık acil gıda eylem planı geliştirdiğini duyurdu. Planın yönetim kurulundan onay beklediğini aktaran Adesina, AfDB'nin kıtadaki çiftçilere buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi ekimine yardımcı olacağını ifade etti.

Savaşın şimdiden buğday fiyatlarının yüzde 60 artmasına yol açtığını söyleyen Adesina, krizin, gıda üretimini yüzde 20 azaltabileceğini ve 11 milyar dolar değerindeki gıda üretimi kaybının yaşanabileceğini dile getirdi.

Kıtada halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını bu iki ülkeden karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, kıtada Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda ülke gıda kriziyle karşı karşıya.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'lilerin çoğu en az bir kez Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti
Hindistan 12 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı
Kovid-19'da son aşamaya geçiliyor, Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Sağlık Bakanı Koca: Yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz

Benzer haberler

Dünya Bankası: Ukrayna savaşı kaynaklı gıda ve enerji fiyat şokları yıllarca sürebilir

Dünya Bankası: Ukrayna savaşı kaynaklı gıda ve enerji fiyat şokları yıllarca sürebilir

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı

Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yardım sağlamak için bir eylem planı hayata geçirecek

ABD Savunma Bakanı: Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf

ABD Savunma Bakanı: Rusya, askeri kabiliyet bakımından savaşın başlangıcından daha zayıf
Japonya Ukrayna'ya gıda ve ilaç yardımı gönderecek

Japonya Ukrayna'ya gıda ve ilaç yardımı gönderecek
DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı

DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldı