Dolar
42.36
Euro
49.11
Altın
4,115.71
ETH/USDT
3,084.20
BTC/USDT
91,483.00
BIST 100
10,890.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusu Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, dün Voronej kentine yönelik ABD yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve bu füzelerin hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Rusya: Ukrayna ordusu Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun, dün Rusya'nın Voronej kentine yönelik ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 4 füzenin kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "Saldırı engellendi. Bu füzeler, S 400 ve 'Pantsir' hava savunma sistemlerince vuruldu. Vurulan füze parçaları Voronej Bölge Gerontoloji Merkezi, yetimhane ve bir eve zarar verdi. Olayda siviller arasında can kaybı yok." ifadeleri kullanıldı.

ATACMS füzelerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesinden fırlatıldığı vurgulanan açıklamada, ABD üretimli 2 "MLRS" çok namlulu roketatar sisteminin "İskender M" kısa menzilli balistik füze sistemince vurulduğu, saldırıda 10 askerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurları ve bu unsuların çalışmasını sağlayan enerji tesisleri, Ukrayna'nın batı bölgesinde insansız hava araçları (İHA) deposuna yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda bir kişinin kahveden zehirlenmesine ilişkin şüpheliler yanlışlıkla deterjan kullandıklarını söyledi
İstanbul Havalimanı "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi" sertifikasını aldı
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da 13 yılda 924 bin 943 bağımsız bölüm dönüştürüldü
Van'da otoparkta çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Benzer haberler

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın İngiliz sularının sınırında olduğunu söyledi

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın İngiliz sularının sınırında olduğunu söyledi

Çin, Almanya'nın ticaret ortakları arasında ilk sıradaki yerini geri aldı

Yunanistan, Elefsina şehrinde yeni bir liman için ABD ile çalışmalara başladı

Rusya: Ukrayna ordusu Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi

Rusya: Ukrayna ordusu Voronej kentine ABD yapımı ATACMS füzeleriyle saldırı düzenledi
Netanyahu’nun uzun gölgesi: İsrail siyaseti nasıl radikalleşti?

Netanyahu’nun uzun gölgesi: İsrail siyaseti nasıl radikalleşti?
ABD'de Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasında "sansür ve kısıtlamalar olabileceği" ihtimali gündemde

ABD'de Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasında "sansür ve kısıtlamalar olabileceği" ihtimali gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet