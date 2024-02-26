Dolar
31.12
Euro
33.77
Altın
2,027.31
ETH/USDT
3,153.30
BTC/USDT
53,301.00
BIST 100
9,334.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Rusya, Ukrayna’da ilhak ettiği dört bölgeyi Güney Askeri Bölgesine dahil etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini Güney Askeri Bölgesine dahil eden kararname imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Rusya, Ukrayna’da ilhak ettiği dört bölgeyi Güney Askeri Bölgesine dahil etti

Moskova

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin Batı Askeri Bölgesinden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri oluşturuldu.

Böylece, Merkez ve Doğu bölgeleri dahil ülkedeki askeri bölge sayısı 5'e çıktı.

Ayrıca kararname gereği, Ukrayna’da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Güney Askeri Bölgesine dahil edildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı
TBMM Milli Savunma Komisyonu'ndan Kayseri'deki savunma sanayisi firmalarına ziyaret
YTB'nin "Soydaş Edebiyatı Destek Programı" başvuruları devam ediyor

Benzer haberler

Ukrayna, 160 ton buğdayını yere döken çiftçiler nedeniyle Polonya’dan açıklama istedi

Ukrayna, 160 ton buğdayını yere döken çiftçiler nedeniyle Polonya’dan açıklama istedi

Rusya, Ukrayna’da ilhak ettiği dört bölgeyi Güney Askeri Bölgesine dahil etti

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyareti Rusya'daki seçime kadar yapılmayacak

Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyor

Rusya, Çin ile yuan cinsinden kredi sağlanmasını görüşüyor
Almanya Dışişleri Bakanı, Rus İHA'sı nedeniyle Mıkolayiv kentine ziyaretini yarıda kesti

Almanya Dışişleri Bakanı, Rus İHA'sı nedeniyle Mıkolayiv kentine ziyaretini yarıda kesti
Papa, Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısı yaptı

Papa, Rusya-Ukrayna Savaşı için diplomatik çözüm yolunun izlenmesi çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet