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Dünya

Rusya: Ukrayna, Belgorod'daki doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Belgorod bölgesindeki doğal gaz dağıtım istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Rusya: Ukrayna, Belgorod'daki doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı düzenledi

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın, 22 Mart'ta Belgorod bölgesinde bulunan doğal gaz dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

İHA'larla düzenlenen saldırı sonucu istasyonda hasar oluştuğuna işaret edilen açıklamada, istasyonun faaliyete devam edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'ye iletilenler de dahil olmak üzere yaptığı açıklamaların aksine Kiev rejimi, Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları kasıtlı olarak planlamaya, hazırlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.



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