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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya, Türkiye’nin İsrail-Filistin meselesinde garantörlük formülünü müzakereye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin İsrail-Filistin çatışmasının taraflarına garantör ülkeler oluşturma formülünü müzakereye ve değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ali Cura  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Rusya, Türkiye’nin İsrail-Filistin meselesinde garantörlük formülünü müzakereye hazır

Moskova
Rus TASS haber ajansına göre, Lavrov, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da temaslarının ardından gazetecilerin İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sorularını cevapladı.

Rusya’nın ihtilafın çözümüne yönelik ilgili ülkelerle istişarelerin sürdürülmesini umduğunu belirten Lavrov, "Mısır inisiyatif alıyor. Evet, hepimiz Gazze Şeridi’nde gerilimin azaldığını görmek istiyoruz. Gelecek günlerde temaslar olacak ve bu süreçte buna güvenmenin ne kadar gerçekçi olduğu netleşecek." diye konuştu.

Gazze’de ve orada yaşayan milyonlarca insanı tehdit eden felaket göz önüne alınarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) tüm tarafları her türlü şiddet eylemini durdurmaya ve insani sorunlara çözüm bulmaya çağıran bir kararı ile gerçek bir mekanizmanın oluşturulabileceğine dikkati çeken Lavrov, ancak buna yönelik çağrının sonuç vermediğini ve BMGK’de bu yönde kararın kabul edilmediğini hatırlattı.

"Türkiye'nin girişimi durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor"

Türkiye’nin, ortaya koyduğu İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için tarafların garantör ülkeleri olacağı bir sistem fikrine ilişkin değerlendirmede bulunan Lavrov, "Her türlü yapıcı teklifi müzakere etmeye hazırız. Geçen gün duyduğum bu girişim açıkça gerilimi düşürme ve durumu normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor. Tam olarak ne kastedildiğini elbette bu konuda temas halinde olduğumuz Türk dostlarımızdan duymak isteriz." ifadesini kullandı.

Lavrov, her türlü yaklaşımın tarafların çıkarları dengesine dayanmasını ve birinin çıkarlarını başkalarının çıkarları pahasına empoze etmemesini savunduklarını işaret ederek "Bana öyle geliyor ki Türkiye’nin inisiyatifi böyle bir dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. Bunu değerlendirmek için işbirliği yapmaya hazır olacağız." dedi.

"Her şeyi İran'a yükleme çabalarını görüyoruz"

Gazze Şeridi’ndeki krizin bölge çapında bir çatışmaya dönüşme riskinin oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Lavrov, "Her şeyi İran'a yükleme çabalarını gözlemliyoruz ve bunları oldukça kışkırtıcı buluyoruz. İran yönetiminin oldukça sorumlu ve dengeli bir pozisyon aldığına inanıyorum. İran, bu çatışmanın tüm bölgeye ve komşu ülkelere yayılmasının önlenmesi çağrısında bulunuyor." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı bir barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını bildirmişti. Filistin için Türkiye’nin, İsrail için de başka ülkelerin garantör olabileceğini belirten Fidan, "Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşmaya varıldıktan sonra, bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin." demişti.


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