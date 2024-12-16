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Dünya

Rusya, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili nihai karar olmadığını duyurdu

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'de Rusya'ya ait askeri üslerin durumuna dair nihai kararın olmadığını belirterek, "Şu anda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek." dedi.

Dmitri Chirciu  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Rusya, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili nihai karar olmadığını duyurdu

Moskova

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

Suriye'de bulunan Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini anımsatan Peskov, Putin'in bunu desteklediğine ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu teklifi reddettiğine dikkati çekti.

Peskov, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ekibinin söz konusu teklifi desteklemesine ilişkin ise "Trump'ın ekibi, şimdi Beyaz Saray'ı yönetmiyor. Durum bu. Joe Biden ekibi, Beyaz Saray'da 20 Ocak'a kadar olacak." diye konuştu.

Ukrayna'da Rus barış güçlerinin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Peskov, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri reddettiğine işaret ederek, "Bu durumda özel askeri operasyonu sürdürüyoruz. Herhangi bir müzakere söz konusu değil. Müzakereler İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde yeniden başlatılabilir. Bu anlaşmalar üzerinde mutabakat sağlanmıştı ancak Ukrayna, müzakere masasından ayrılmıştı. Barış güçlerini konuşmak için erken." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki çatışmalarda öldüğü yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu sorunun, Savunma Bakanlığına yönetilmesi lazım." dedi.

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