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Dünya

Rusya: Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabileceğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 03.06.2021
Rusya: Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabilir

ST. Petersburg

Bogdanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF), Suriye meselesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de erken seçimin yapılması olasılığını değerlendiren Bogdanov, ülkenin anayasası konusunda çalışmaların sürdüğüne dikkati çekti.

Bogdanov, "Suriye'deki taraflar anlaşırsa ve çalışma sonuçları onaylanırsa yeni anayasa veya anayasadaki reformlar çerçevesinde seçimler yapılabilir. Seçimler, mevcut anayasanın öngördüğü gibi 7 yıl sonra değil, erken de yapılabilir. Ancak bunun için Suriyelilerin anlaşmaya varması gerekiyor." dedi.

Ayrıca, ay sonuna kadar Suriye meselesiyle ilgili Astana Formatı kapsamında toplantı düzenlemeyi planladıklarını belirten Bogdanov, bu konuda Türk ve İranlı ortaklarla görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

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