Dolar
34.71
Euro
36.57
Altın
2,643.78
ETH/USDT
3,590.50
BTC/USDT
95,235.00
BIST 100
9,649.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Programı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Rusya: Suriye yönetimini desteklemeye devam ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "(Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." dedi.

Dmitri Chirciu  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Rusya: Suriye yönetimini desteklemeye devam ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki duruma değinen Peskov, "Beşşar Esed'i desteklemeye devam ediyoruz. Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz. (Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." diye konuştu.

"Putin, Zelenskiy'e mesaj iletmedi"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj iletmediğini söyledi.

Almanya'nın Kiev'i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini dile getiren Peskov, "Cephedeki durum belli. Her halükarda kendi çıkarlarımızı güvence altına almak niyetindeyiz." dedi.

Gürcistan'daki protesto gösterilerine de değinen Peskov, Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmediklerini savundu.

Sözcü Peskov, Gürcistan'daki durumu Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek, "Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna'daki Meydan olaylarına benziyor. Turuncu Devrim'in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim'le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'ndeki olası depremin kıyı şeridini ve çevredeki 11 ili etkilemesi öngörülüyor
Ankara Üniversitesinden Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'e fahri doktora unvanı
"Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024" tamamlandı
Bakan Fidan, yarın Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Benzer haberler

Rusya: Suriye yönetimini desteklemeye devam ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz

Rusya: Suriye yönetimini desteklemeye devam ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz

İtalya, Rusya'nın Halep'teki hava saldırıları nedeniyle girişimde bulunacak

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Tiflis'teki gösteriler barışçıl değil

Zelenskiy: Ukrayna'nın topraklarının bir kısmı için NATO’ya davet edilmesi kabul edilemez

Zelenskiy: Ukrayna'nın topraklarının bir kısmı için NATO’ya davet edilmesi kabul edilemez
AB'den Ukrayna'ya ilave mali destek

AB'den Ukrayna'ya ilave mali destek
Papa Franciscus, Lübnan'da varılan ateşkesten memnuniyet duyuyor

Papa Franciscus, Lübnan'da varılan ateşkesten memnuniyet duyuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet