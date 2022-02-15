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Dünya

Rusya Suriye’de hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de yapılacak tatbikat için Suriye’deki Hmeymim hava üssüne, hipersonik füzelerle donatılmış MiG-31K ve Tu-22M3 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 15.02.2022
Rusya Suriye’de hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırdı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kinjal" hipersonik füzesiyle donatılmış uzun menzilli MiG-31K ve Tu-22M3 savaş uçaklarının Hmeymim’de konuşlandırıldığını belirtildi.

Açıklamada, uçakların, Akdeniz’de yapılacak askeri tatbikata katılacağı bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

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