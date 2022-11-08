Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan birliklerin komuta merkezini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerinin komuta merkezini denetlediği bildirildi.
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rusya Birleşik Askeri Kuvvetleri Komuta Merkezini ziyaret etti.
Şoygu'ya, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin savaştaki durum ve hedefler hakkında bilgi verdi.
Ayrıca Şoygu, savaşta yer alan bazı askerlere madalya ve çeşitli ödüller verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.