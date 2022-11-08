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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan birliklerin komuta merkezini denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerinin komuta merkezini denetlediği bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 08.11.2022
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’da savaşan birliklerin komuta merkezini denetledi

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rusya Birleşik Askeri Kuvvetleri Komuta Merkezini ziyaret etti.

Şoygu'ya, Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin savaştaki durum ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Şoygu, savaşta yer alan bazı askerlere madalya ve çeşitli ödüller verdi.

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