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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Çinli ve Hint mevkidaşlarıyla Ukrayna'yı görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 26.10.2022
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Çinli ve Hint mevkidaşlarıyla Ukrayna'yı görüştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Vey ve Singh ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmelerde Şoygu, "Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanarak kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimali konusunda endişelerini" dile getirdi.

"Kirli bomba" iddiası

Sergey Şoygu, 23 Ekim'de Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde "kirli bomba" konusunu ele almıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya’nın iddialarını reddederek gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.


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