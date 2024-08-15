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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, saldırılara uğrayan Belgorod bölgesindeki durumu "federal acil" seviyeye yükseltti

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Belgorod bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Rusya, saldırılara uğrayan Belgorod bölgesindeki durumu "federal acil" seviyeye yükseltti

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurenkov'un, Belgorod bölgesindeki duruma ilişkin toplantı düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda konuşan Kurenkov, bölgenin Ukrayna güçlerinin saldırılarına sıklıkla uğradığını, bölge halkına desteğin sağlanması yönünde çalışmalar yapıldığını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Kurenkov, bölgedeki durumun "zor" ve "gergin" olduğunu belirterek, toplantıda Belgorod bölgesindeki durumu "federal acil" seviyeye yükseltme kararı aldıkları söyledi.

Saldırıda 4 kişi yaralandı

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Şebekino kentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını, birkaç binanın hasar gördüğünü kaydeden Gladkov, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.

Rus-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde dün, Ukrayna birliklerinin saldırıları nedeniyle "bölgesel seviyede acil durum" ilan edilmişti.

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