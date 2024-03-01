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Dünya

Rusya, nükleer saldırı kapasiteli balistik "Yars" füzesiyle deneme atışı yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle deneme atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Rusya, nükleer saldırı kapasiteli balistik "Yars" füzesiyle deneme atışı yaptı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü'nden kıtalar arası balistik Yars füzesinin fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, deneme atışı sonucu füzenin Kamçatka'daki Kura Poligonu'na başarıyla ulaştığı kaydedildi.

Plesetsk Uzay Üssü ile Kura arasındaki mesafe yaklaşık 5 bin 600 kilometre, Yars füzesi ise 12 bin kilometre menzile sahip.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

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