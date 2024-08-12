Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Smirnov: Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi düşmanın (Ukrayna) kontrolünde bulunuyor
Moskova
Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Smirnov, "Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi düşmanın (Ukrayna) kontrolünde bulunuyor." dedi.
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