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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Smirnov: Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi düşmanın (Ukrayna) kontrolünde bulunuyor

Dmitri Chirciu  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Smirnov: Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi düşmanın (Ukrayna) kontrolünde bulunuyor

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