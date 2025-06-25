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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki anlaşmalar uygulandıktan sonra yeni müzakere tarihi belirlenir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın İstanbul müzakerelerindeki anlaşmaları yerine getirdikten sonra yeni müzakere tarihinin belirleneceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Kremlin: Ukrayna ile İstanbul'daki anlaşmalar uygulandıktan sonra yeni müzakere tarihi belirlenir

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da, gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

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İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yaşanan gerilimden endişelendiklerini aktaran Peskov, İran Meclisinin UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesinin "anlaşılabilir" bir durum olduğunu kaydetti.

Peskov, söz konusu kararın İran’daki nükleer tesislere yönelik sebepsiz saldırılar nedeniyle alındığına işaret etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ülkesindeki bir grup tarafından yapılan darbe planının engellendiğine yönelik yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Bu, şüphesiz Ermenistan’ın iç meseledir ve elbette Ermenistan'da hukuk, düzen ve barışın sürmesini ve Ermenistan'ın Rusya'ya dost müreffeh, istikrarlı bir ülke olmasını istiyoruz." dedi.

Peskov, İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde üzerinde anlaşmaya varılan konuların uygulandığını belirterek "Bu süreç sona eriyor. Ardından, yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenir." ifadelerini kullandı.

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