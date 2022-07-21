Dolar
17.72
Euro
18.07
Altın
1,715.51
ETH/USDT
1,562.00
BTC/USDT
23,103.00
BIST 100
2,511.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 21.07.2022
Rusya, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın daha önce "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığı hatırlatıldı.

Avustralya'nın Rusya'ya karşı yaptırım uygulama yönünde siyaset izlediği belirtilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği, Avustralya'nın kolluk kuvvetleri, sınır servisi ve savunma sektörünün müteahhit şirketlerinin temsilcilerinden 39 kişi ek olarak ülkeye girişi yasaklı şahıs listesine alındı." ifadelerine yer verildi.

Sergey Magnitskiy'nin ölümü

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy'nin, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak
MGK Bildirisi: Yunanistan'ın karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez
Bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist Habur'da teslim oldu
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Benzer haberler

Beyaz Saray: Ukrayna'nın tarım ihracatının yeniden açılması konusunda umutluyuz

Beyaz Saray: Ukrayna'nın tarım ihracatının yeniden açılması konusunda umutluyuz

Rusya, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı

Rusya, BMGK üyeliğinin genişletilmesini istedi

Kremlin: AB Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor

Kremlin: AB Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlarla kendi toplumuna zarar veriyor
Avustralya'da görülen şap hastalığı ekonomiye 80 milyar dolar zarar verebilir

Avustralya'da görülen şap hastalığı ekonomiye 80 milyar dolar zarar verebilir
Ukrayna'da savaştan önce şoförlük yapan Valodya, cephede gönüllü aşçı oldu

Ukrayna'da savaştan önce şoförlük yapan Valodya, cephede gönüllü aşçı oldu