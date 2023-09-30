Dolar
27.41
Euro
28.99
Altın
1,848.82
ETH/USDT
1,672.70
BTC/USDT
26,950.00
BIST 100
8,334.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İzmir, dördüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulundu

Aliia Raimbekova  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulundu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.45 sularında Kiev'in "Uragan" çok namlulu roketatar sistemiyle Rusya topraklarındaki tesislere saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından 9 roketin Belgorod bölgesi hava sahasında imha edildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımına ilişkin çalışmalarını son aşamaya getirdi
Türkiye ve dünya gündemi
Maltepe'de bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü
"Narkogüç" operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
Amasya'da devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Benzer haberler

Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Kiev, Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar sistemiyle saldırı girişiminde bulundu

Norveç, Rusya plakalı binek araçların ülkeye giriş çıkışını yasaklayacak

İsviçre, Ukrayna'da mayınların temizlenmesi için 100 milyon frank ayırdı

Kremlin, Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarıyla ilgili çalışmaların süreceğini umuyor

Kremlin, Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarıyla ilgili çalışmaların süreceğini umuyor
Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı

Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı
Zelenskiy'nin eşi, Emine Erdoğan’a Ukraynalı yetim çocuklar için yaptıklarından dolayı minnettar

Zelenskiy'nin eşi, Emine Erdoğan’a Ukraynalı yetim çocuklar için yaptıklarından dolayı minnettar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet