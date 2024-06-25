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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kanıtlar, Belgorod'da esirleri taşıyan uçağı Ukrayna'nın Patriot sistemiyle vurduğunu gösteriyor

Rusya Soruşturma Komitesi, 24 Ocak'ta Ukraynalı askeri esirleri taşıyıp Belgorod bölgesinde düşen uçağın, Ukrayna ordusu tarafından Patriot sistemiyle vurulduğunu gösteren kanıtlara ulaştıklarını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Rusya: Kanıtlar, Belgorod'da esirleri taşıyan uçağı Ukrayna'nın Patriot sistemiyle vurduğunu gösteriyor

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin bulunduğu Rusya'ya ait "İl-76" tip uçağın vurulmasına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"Terör saldırısına" ilişkin ceza davası çerçevesinde çalışmaların devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu suça karıştığını doğrulayan bir dizi kanıt toplanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Uçağın, Ukrayna tarafıyla varılan esir takası anlaşması kapsamında havalandığının belirtildiği açıklamada, "Saldırı anında uçak teknik açıdan sağlam durumdaydı ve uçağın tüm sistemleri normal şekilde çalışıyordu. Bu, karakutunun verileriyle doğrulanmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uçağın düştüğü bölgede "Patriot" yazan parçaların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Teknik incelemelerin sonuçları, bulunan parçaların Amerikan Patriot sistemine ait iki uçaksavar güdümlü füzenin parçaları olduğunu doğrulamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin video kayıtlarının da incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk füzenin uçağı 4 bin metre yükseklikte vurduğu, ikinci füzenin ise hedefi ıskalayarak havada imha olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kapsamlı teknik incelemenin sonuçlarına göre, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki sistem tarafından fırlatılan füzeler, radar keşif araçlarıyla tespit edilmiştir. Soruşturmada, belirtilen füze sisteminin Ukrayna ordusunun hangi birimlerinin hizmetinde olduğu hakkında bilgilere ulaşılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Olaya ilişkin sorumluluların tespit edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamayla birlikte, düşen uçağın parçalarının bir araya getirildiğinin ve üzerinde çalışmaların yapıldığının görüldüğü çeşitli görüntüler de paylaşıldı.

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