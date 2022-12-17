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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan ABD'li basketbolcu Griner WBNA ligine döneceğini açıkladı

Rusya ile yapılan tutuklu takası sonrası serbest bırakılan ABD'li basketbolcu Brittney Griner​​​​​​​, bu sezon Amerikan Kadın Milli Basketbol Ligi'nde (WNBA) oynamayı planladığını duyurdu.

Mücahit Oktay   | 17.12.2022
Rusya ile tutuklu takasında serbest kalan ABD'li basketbolcu Griner WBNA ligine döneceğini açıkladı

New York

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan WNBA oyuncusu Griner, "Bir şeyi çok açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bu sezon WNBA Phoenix Mercury için basketbol oynamayı düşünüyorum." diye yazdı.

ABD'ye döndükten sonra bir süre gözetim için kaldığı Texas askeri tesisindeki personele bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Griner, "İnancımı korumak için derinlere indim ve ayakta kalmama yardım eden birçoğunuzun sevgisiydi. Kalbimin derinliklerinden, yardımlarınız için herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Siyahi WBNA oyuncusu, ABD Başkanı Joe Biden'a ve Dışişleri Bakanlığına da destekleri için şükranlarını dile getirdi.

Şubat'ta Moskova'da tutuklanmıştı

Kariyerinde 8 kez WBNA all-star pivotu seçilen ve 2 kez Olimpiyat altın madalyası alan Griner, 17 Şubat'ta Moskova'da eşyalarının arasında kenevir yağı içeren elektronik sigara kutuları bulunması üzerine tutuklanmış ve 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Washington ile Moskova arasındaki ilişkilerin hassas olduğu bir dönemde yaşanan tutuklama uluslararası bir konu haline gelmiş, ABD'li yetkililer bunu haksız bir gözaltı olarak değerlendirmişti.

Griner, iki ülke arasındaki pazarlıklar sonucunda ABD'de tutuklu Rus silah tüccarı Viktor Bout ile yapılan takas sonucu 9 Aralık'ta ABD'ye getirilmişti.

"Tehlikeli bir mahkumu Rusya'ya geri göndermekle sonuçlanan" takas, ABD'de Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilmişti.

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