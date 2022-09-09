Dolar
18.23
Euro
18.32
Altın
1,714.40
ETH/USDT
1,720.00
BTC/USDT
21,076.00
BIST 100
3,522.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Herson ve Mıkolayiv’de 270’ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın güneyindeki Herson ve Mıkolayiv civarındaki çatışmalarda Rus birliklerinin bir gün içinde 270’ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini iddia etti.

Ali Cura   | 09.09.2022
Rusya: Herson ve Mıkolayiv’de 270’ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik

Moskova

Konaşenkov, Ukrayna’da savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine karşı Mıkolayiv-Krivorojskiy yönlerinde başarısız saldırılarda bulunduğunu ve kayıplar verdiğini öne süren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Bezımennoye, Novogrigoryevka yerleşim birimleri ve Herson bölgesinde Suhoy Stavok yerleşim birimi civarında Ukrayna birliklerine saldırdıklarını ifade etti. Konaşenkov, bu saldırılarda bir gün içinde 270’ten fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Harkiv bölgesindeki Prişib yerleşim birimi yakınlarında, yüksek hassasiyetli füzelerle ‘Kraken’ isimli milliyetçi güçlerin kontrol noktaları, Donetsk bölgelerinde de Bahmut’ta Ukrayna ordusunun 93. Mekanize birliklerinin kontrol noktalarının vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, bu saldırılarda 50 milliyetçi güç ve 16 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Harkiv’de Ukrayna ordusunun 127. Bölge savunma birlikleri ile 14. Mekanize birliklerinin geçici konuşlanma noktalarını vurduklarını söyleyen Konaşenkov, bu saldırılarda 50’den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 120’den fazlasının yaralandığını iddia etti.

Bir gün içerisinde Harkiv’de Liman, Gusarovka, Çervoniy Yar, Lebyajye yerleşim birimleri, Donetsk bölgesinde Marinka ve Ray-Aleksandrovka, Dnipro bölgesinde Krıvıy Rih, Zaporijya bölgesinde Gulyay Pole’de Ukrayna birliklerinin komuta merkezlerinin vurulduğunu bildiren Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Çervoniy Donets yerleşim birimi yakınında ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarın, Zaporijya bölgesinde Rovnopolya civarında da ABD yapımı M777 obüsün imha edildiğini ifade etti.

Harkiv, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde farklı noktalarda 6 insansız hava aracın vurulduğunu belirten Konaşenkov, “Ukrayna’da bugüne kadar 293 uçak, 152 helikopter, 1916 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 870 tank ve zırhlı araç, 827 çok namlulu roketatar, 3 bin 371 obüs ve havan topu, 5 bin 417 özel askeri araç yok edildi.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali sahasına yönelik provokasyonlarının sürdüğünü söyleyen Konaşenkov, bir gün içinde Energodar şehrine top atışları yapıldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan dördüncü 'İyilik Treni' törenle uğurlandı
Rektör Özkan, çöp evde bulunup Antalya'da koruma altına alınan çocuğu ziyaret etti

Benzer haberler

Rusya: Herson ve Mıkolayiv’de 270’ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik

Rusya: Herson ve Mıkolayiv’de 270’ten fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdik

ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğukta bırakmayacağız

BM: Rusya'nın Kırım halkına kötü muamelesi sürüyor

Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rus ürünlerine yönelik kısmı çözülmedi

Kremlin: Tahıl anlaşmasının Rus ürünlerine yönelik kısmı çözülmedi
Ukrayna'ya verilen silahlar BM'de ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi

Ukrayna'ya verilen silahlar BM'de ABD ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet