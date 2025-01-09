Dolar
35.35
Euro
36.51
Altın
2,671.07
ETH/USDT
3,297.20
BTC/USDT
93,530.00
BIST 100
9,953.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı hızla çözemeyeceği görüşünde

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, "Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde hızlı başarı pek olası görünmüyorken ABD ekonomisi, yavaş temposunda devam ediyor ve göçmenlerle mücadele bile büyük zaferler vadetmiyor." ifadesini kullandı.

Emre Gürkan Abay  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı hızla çözemeyeceği görüşünde

Moskova

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump’ın yeni başkanlık dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın dünyayı yeniden şekillendirmeye karar verdiğine işaret eden Medvedev, "Yeni bir 'Trumpçı siyasi coğrafya' yaratmak istiyor. Mevcut donuk ve gri olandan çok farklı, yeni, parlak ve renkli bir dünya. Tüm bu fikirler tamamen hayali ve tümüyle gerçeklik dışıdır." görüşünü paylaştı.

Medvedev, Grönland ve Kanada’nın ABD’ye katılması gibi fikirlerin gerçekçi olmadığını belirterek, "Trump'ın görevdeki ikinci döneminde neler yapabileceğini gerçekten bilmiyorum ama kesinlikle kimsenin sıkılmasına izin vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın Ukrayna Savaşı'na yönelik atacağı olası adımları da değerlendiren Medvedev, "Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde hızlı başarı pek olası görünmüyorken ABD ekonomisi, yavaş temposunda devam ediyor ve göçmenlerle mücadele bile büyük zaferler vadetmiyor." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin 7 Ocak’ta açıklamalarda bulunan Trump, bu sorunun çözümü için taraflarla hızlı şekilde müzakere edeceğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü
İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştireceğiz
Şarkıcı Edip Akbayram iç kanama şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı
Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarını Gaziantepli halıcılar yenileyecek

Benzer haberler

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı hızla çözemeyeceği görüşünde

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Trump’ın Ukrayna’daki çatışmayı hızla çözemeyeceği görüşünde

Biden, görev süresi sona ermeden af ilan edip etmeyeceğine henüz karar vermedi

ABD Savunma Bakanı, DEAŞ'la mücadele için askerlerinin Suriye'de kalması gerektiğini savundu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda fiber optik dron kullanımı yeni bir eşik oluşturuyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda fiber optik dron kullanımı yeni bir eşik oluşturuyor
Trump, Netanyahu'nun Orta Doğu politikasını eleştiren video paylaştı

Trump, Netanyahu'nun Orta Doğu politikasını eleştiren video paylaştı
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yemin töreni için rekor seviyede bağış toplandı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yemin töreni için rekor seviyede bağış toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet