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Dünya

Rusya: Fransa ile İngiltere'nin nükleer cephanesi fiilen ABD'nin kontrolünde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa ile İngiltere'nin nükleer silah cephanesinin fiilen ABD'nin kontrolünde olduğunu belirterek "Bu nedenle, bu iki ülkenin nükleer potansiyelini hesaba katmadan ABD ile konuşmak kesinlikle anlamsız." dedi.

Dmitri Chirciu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Rusya: Fransa ile İngiltere'nin nükleer cephanesi fiilen ABD'nin kontrolünde Fotoğraf: Kenan Gürbüz/AA

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın nükleer silahın azaltılmasıyla ilgili pozisyonunu değerlendiren Peskov, "Elbette hem Fransa hem de İngiltere'nin nükleer cephanesi fiilen ABD'nin kontrolünde bulunuyor. Bu nedenle, bu iki ülkenin nükleer potansiyelini hesaba katmadan ABD ile konuşmak kesinlikle anlamsız. Bu, olup bitene yönelik kavramsal bir yaklaşımdır." diye konuştu.

Peskov, Fransa ile İngiltere'nin NATO sisteminin bir parçası olduğunu belirterek "NATO, fiilen ABD'nin kontrolünde ancak bir bütündür." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesiyle ilgili soru üzerine Peskov, bunun, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak "Aksi takdirde bu, ülkemizin güvenliği için ciddi tehlike oluşturacak." dedi.

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