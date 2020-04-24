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Dünya

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov, Rus ekonomisinin koronavirüs önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble kaybediyor.

Emre Gürkan Abay   | 24.04.2020
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı: Rus ekonomisi günde 100 milyar ruble kaybediyor

Moskova

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkede bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 5 olabileceğini belirterek, “Rus ekonomisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble kaybediyor.” dedi.

Reşetnikov, Rus devlet kanalı Rossiya 1’e verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını çerçevesinde ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede çok sayıda kısıtlayıcı tedbir alındığını anımsatan Reşetnikov, “Rus ekonomisi Kovid-19 önlemleri nedeniyle günde 100 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) kaybediyor. Bu sırtlanmak zorunda kaldığımız büyük bir kayıp.” diye konuştu.

Ülkedeki sağlık sisteminin salgınla mücadele edebileceğine dair güvenin tazelenmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağına işaret eden Reşetnikov, “Bu yıl bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 5 olabilir. Söz konusu açık büyük oranda birikmiş rezervlerden karşılanacak.” dedi.

Uzmanlar, öncü tahminlere göre, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüyen Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesini bekliyor.

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