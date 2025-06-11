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Dünya

Rusya: AB'nin yeni petrol yaptırımlarının sonuçlarını hafifletmek için deneyimimiz var

Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'nin Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın üst sınırını düşürmesinin enerji piyasalarına olumlu yansımayacağını belirterek, "Rusya'nın bu tür kararların olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için çok fazla deneyimi var." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Rusya: AB'nin yeni petrol yaptırımlarının sonuçlarını hafifletmek için deneyimimiz var

Moskova

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Moskova ile Kiev arasındaki esir ve ceset değişimiyle ilgili Peskov, "Ukraynalılarla temaslarımız devam ediyor. Rusya her zaman üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeye hazır. Ukrayna tarafının da bu ilkeye ve İstanbul'da varılan anlaşmalara uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB), Rus petrolüne uyguladığı varil başına 60 dolarlık tavan fiyatta üst sınırı düşürme girişiminde bulunmasını değerlendirirken, "Bu tür kararlar, uluslararası enerji piyasalarının ve petrol piyasasının istikrara kavuşmasına katkıda bulunmuyor. Rusya'nın bu tür kararların olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için çok fazla deneyimi var." diye konuştu.

Sözcü Peskov, ABD ile ikili ilişkilerde "rahatsız edici" konuları ele almak için doğrudan temas halinde olduklarını belirterek, "İkili ilişkilerde tıkanmalar var ve elbette, herhangi bir hızlı sonuç alınması beklenemez." dedi.

ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin yürütülen görüşmelere de değinen Peskov, Rusya'nın, İran'ın ilave nükleer yakıtının nakli de dahil görüşmelere destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.


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