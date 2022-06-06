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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyareti, üç ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edildi.

Ahmet Nurduhan   | 06.06.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi

Saraybosna

Sırp medyasındaki haberlerde, Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın Lavrov'un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.​​​​​​​



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